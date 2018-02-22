ТОП-5 вузов по рейтингу трудоустройства должны быть освобождены от налогообложения - Гройсман

"Я буду предлагать и парламенту, и правительству поддержать инициативу следующую: речь идет о том, чтобы определить ТОП вузов страны, определить их по качеству знаний и по рейтингу трудоустройства, не только обучения. Для тех вузов - ТОП-5, ТОП-10 - полностью освободить от уплаты налогов. Только оставить один налог - налог на доходы физических лиц, это то, что засчитывается в местный бюджет", - сказал он.

Премьер рассказал, что дал поручение Минобразования начать работать над таким законопроектом, который может быть поддержан украинским парламентом "как прогрессивный закон, который будет поддерживать качество образования в Украине".

Напомним, Министерство образования и науки назвало десятку самых популярных из высших учебных заведений во время вступительной кампании-2017, где на верхушке оказались два столичных и один львовский вуз.