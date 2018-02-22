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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62888 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76797 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79525 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107283 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100366 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104541 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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ТОП-5 вузов по рейтингу трудоустройства должны быть освобождены от налогообложения - Гройсман

ТОП-5 вузов по рейтингу трудоустройства должны быть освобождены от налогообложения - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 9376 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству образования и науки разработать законопроект об освобождении от налогообложения ТОП 5 или 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами по трудоустройству. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге журналистам в Сумах, передает УНН.

"Я буду предлагать и парламенту, и правительству поддержать инициативу следующую: речь идет о том, чтобы определить ТОП вузов страны, определить их по качеству знаний и по рейтингу трудоустройства, не только обучения. Для тех вузов - ТОП-5, ТОП-10 - полностью освободить от уплаты налогов. Только оставить один налог - налог на доходы физических лиц, это то, что засчитывается в местный бюджет", - сказал он.

Премьер рассказал, что дал поручение Минобразования начать работать над таким законопроектом, который может быть поддержан украинским парламентом "как прогрессивный закон, который будет поддерживать качество образования в Украине".

Напомним, Министерство образования и науки назвало десятку самых популярных из высших учебных заведений во время вступительной кампании-2017, где на верхушке оказались два столичных и один львовский вуз.

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