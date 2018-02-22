ТОП-5 вишів по рейтингу працевлаштування мають бути звільнені від оподаткування - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству освіти і науки розробити законопроект про звільнення від оподаткування ТОП 5 або 10 вищих навчальних закладів, які є лідерами з працевлаштування. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу журналістам у Сумах, передає УНН.
“Я буду пропонувати і парламенту, і уряду підтримати ініціативу наступну: мова йде про те, щоби визначити ТОП вузів країни, визначити їх по якості знань і по рейтингу працевлаштування, не тільки навчання. Для тих вишів — ТОП-5, ТОП −10 — повністю звільнити від сплати податків. Тільки залишити один податок — податок на доходи фізичних осіб, це те, що зараховується в місцевий бюджет”, — сказав він.
Прем’єр розповів, що надав доручення Міносвіти почати працювати над таким законопроектом, який може бути підтриманий українським парламентом “як прогресивний закон, який підтримуватиме якість освіти в Україні”.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки назвало десятку найпопулярніших з вищих навчальних закладів під час вступної компанії-2017, де у верхівці опинилися два столичних і один львівський виші.