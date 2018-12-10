ТОП-5 советов, как уберечься от гриппа

“Лучший способ уберечься от гриппа — ежегодная вакцинация. Но даже вакцинированным людям стоит заботиться о своем здоровье и соблюдать базовые правила, чтобы избежать распространения инфекции”, - говорится в сообщении.

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Итак, по версии МОЗ, наиболее действенные меры противодействия зимним заболеваниям следующие:

1. Вакцинируйтесь

Лучший способ уберечься от гриппа — ежегодная вакцинация. Вакцинироваться против гриппа не поздно на протяжении всего сезона гриппа. В этом году доступны две вакцины против гриппа: вакцину “Ваксигрип Тетра” можно применять для прививки детей от трех лет, а “Джис Флю” — от шести месяцев. Их можно приобрести в аптеке.

2. Мойте руки и не прикасайтесь к лицу

Глаза, рот и нос для микробов является чем-то вроде входной двери. На руках очень много микробов, поэтому касаясь руками лицо, вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм.

Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

3. Соблюдайте чистоту

Тщательно очистите и продезинфицируйте поверхности, к которым часто касаетесь дома, на работе или в учебных заведениях.

Заботьтесь, чтобы помещение периодически проветривалось. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

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4. Развивайте полезные привычки

Следите за достаточным количеством сна, будьте физически активными, избегайте стресса, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.

5. Держите дистанцию

Если заболели вы — оставайтесь дома, если кто-то рядом — избегайте близкого контакта. Это простое правило поможет сохранить здоровье, ведь грипп быстро передается, а пребывание больного в людных местах способствует распространению инфекции. Если все же необходимо выйти из дома во время болезни — надевайте хирургическую маску. Маска не может защитить вас от болезни, а лишь сдержать ваши бактерии, чтобы не заразить других.

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Помните, что во время кашля и чихания вирусы распространяются особенно быстро — они могут передаваться другим на расстоянии до двух метров и более. Прикройте одноразовой салфеткой нос и рот — это снизит вероятность передачи патогенов другим. Если болезнь застала вас врасплох, старайтесь чихать или кашлять правильно — во внутреннюю сторону локтя. Ладонь плохо сдерживает опасные патогены.

Ранее медики рассказали о причинах, которые могут вызывать заболеваемость гриппом. Прежде всего, это пребывание в зимний период в плохо проветриваемых помещениях, а также нахождение в общественных местах, где наблюдаются большие скопления людей — общественный транспорт, учреждения розничной торговли, общественного питания и развлечений.

В 20% обследований пациентов, заболевших был выявлен вирус гриппа типа А. Его осложнения могут приводить к сопутствующим заболеваниям — верхних дыхательных путей, легких, носовой и ротовой полостей.