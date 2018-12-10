На грип та ГРВІ стали активніше хворіти школярі

КИЇВ. 10 грудня. УНН. На 49-му тижні серед школярів спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 8,9%. Для порівняння — на минулому тижні “учнівська” захворюваність становила 4,8%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.