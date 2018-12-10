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На грип та ГРВІ стали активніше хворіти школярі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. На 49-му тижні серед школярів спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 8,9%. Для порівняння — на минулому тижні “учнівська” захворюваність становила 4,8%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

На грип та ГРВІ стали активніше хворіти школярі

“Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 8,9% у порівнянні з попереднім тижнем: 4241 випадок, що становить 42,9% від загальної кількості захворілих дітей і 28,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — зазначив Микола Поворозник.

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Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Наразі у столиці захворіло дорослих — 4934 особи проти 4651 за 48-й тиждень (зростання на 6,1%), дітей — 9884 проти 9560 (зростання на 3,4%). У структурі захворюваності діти становлять 66,7%.

За даними КМДА, за 49-й тиждень епідсезону до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 152 особи, із них 124 — діти.

“Із початку епідемічного сезону у кабінетах щеплення приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 26 886, із них — 6 386 дітей”, — додав Микола Поворозник.

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Нагадаємо, через грип у Сєвєродонецьку закрили школи.

Як повідомляв УНН, у Харківській області через захворюваність на грип обмежувальні епідемічні заходи повністю чи частково були запроваджені в 22 навчальних закладах.

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