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Гриппом и ОРВИ стали активнее болеть школьники

Киев • УНН

 • 12694 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На 49-й неделе среди школьников наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,9%. Для сравнения — на прошлой неделе “учащаяся” заболеваемость составила 4,8%. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Гриппом и ОРВИ стали активнее болеть школьники

“Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей: 4241 случай, который составляет 42,9% от общего количества заболевших детей и 28,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью”, — отметил Николай Поворозник.

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Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Сейчас в столице заболело взрослых — 4934 человека против 4651 за 48-ю неделю (рост на 6,1%), детей — 9884 против 9560 (рост на 3,4%). В структуре заболеваемости дети составляют 66,7%.

По данным КГГА, за 49-ю неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализированы 152 человека, из них 124 — дети.

“С начала эпидемического сезона в кабинетах прививки частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 26886, из них — 6386 детей”, — добавил Николай Поворозник.

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Напомним, из-за гриппа в Северодонецке закрыли школы.

Как сообщал УНН, в Харьковской области из-за заболеваемости гриппом ограничительные эпидемические мероприятия полностью или частично были введены в 22 учебных заведениях.

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