Через грип у Сєвєродонецьку закрили школи
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 грудня. УНН. У зв'язку з великою динамікою росту захворюваності на грип та ГРВІ у школах Сєвєродонецька Донецької області з 10 грудня призупинили навчальний процес. Про це повідомили у прес-службі міської ради, передає УНН.
"У зв’язку з великою динамікою росту, з метою стримування росту захворюваності на грип та ГРВІ, недопущення епідемічних ускладнень захворюваності серед працівників та учнів закладів освіти міської ради 07.12.2018 міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення призупинити навчальний процес в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах відділу освіти Сєвєродонецької міської ради", – йдеться в повідомленні.
Навчальний процес планують відновити 16 грудня.
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Як повідомляв УНН, у Харківській області через захворюваність на грип обмежувальні епідемічні заходи повністю чи частково були запроваджені в 22 навчальних закладах.
Нагадаємо, у Харківській області зафіксовано недотримання температурного режиму у 38 дошкільних і шкільних навчальних закладів.