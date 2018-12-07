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Из-за гриппа в Северодонецке закрыли школы

Киев • УНН

 • 12996 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 декабря. УНН. В связи с большой динамикой роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах Северодонецка Донецкой области с 10 декабря приостановили учебный процесс. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает УНН.

Из-за гриппа в Северодонецке закрыли школы

"В связи с большой динамикой роста, с целью сдерживания роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди работников и учащихся учреждений образования городского совета 07.12.2018 городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета", – говорится в сообщении.

Учебный процесс планируют возобновить 16 декабря.

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Как сообщал УНН, в Харьковской области из-за заболеваемости гриппом ограничительные эпидемические мероприятия полностью или частично были введены в 22 учебных заведениях.

Напомним, в Харьковской области зафиксировано несоблюдение температурного режима в 38 дошкольных и школьных учебных заведений.

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