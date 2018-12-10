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ТОП-5 порад, як вберегтися від грипу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України розповіло, як у розпал сезону українцям захистити себе від вірусної інфекції грипу та ГРВІ. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу МОЗ.

ТОП-5 порад, як вберегтися від грипу

“Найкращий спосіб вберегтися від грипу — щорічна вакцинація. Але навіть вакцинованим людям варто дбати про власне здоров’я і дотримуватись базових правил, щоби уникнути розповсюдження інфекції”, — йдеться у повідомленні.

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Отже, за версією МОЗ, найбільш дієві заходи протидії зимовим захворюванням такі:

1. Вакцинуйтеся

Найкращий спосіб вберегтися від грипу — щорічна вакцинація. Вакцинуватися проти грипу не пізно упродовж усього сезону грипу. Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину “Ваксігрип Тетра” можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а “Джісі Флю” — від шести місяців. Їх можна придбати в аптеці.

2. Мийте руки і не торкайтеся обличчя

Очі, рот та ніс для мікробів є чимось на кшталт вхідних дверей. На руках дуже багато мікробів, тож торкаючись руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм.

Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

3. Дотримуйтеся чистоти

Ретельно очистіть та продезинфікуйте поверхні, до яких часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах.

Дбайте, щоби приміщення періодично провітрювалось. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

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4. Розвивайте корисні звички

Стежте за достатньою кількістю сну, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

5. Тримайте дистанцію

Якщо захворіли ви — залишайтеся вдома, якщо хтось поруч — уникайте близького контакту. Це найпростіше правило допоможе зберегти здоров’я, адже грип швидко передається, а перебування хворого в людних місцях сприяє поширенню інфекції. Якщо все ж необхідно вийти з дому під час хвороби — одягайте хірургічну маску. Маска не може захистити вас від хвороби, а лише стримати ваші бактерії, щоб не заразити інших.

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Пам’ятайте, що під час кашлю та чхання віруси розповсюджуються особливо швидко — вони можуть передаватися іншим на відстані до двох метрів і більше. Прикрийте одноразовою серветкою ніс та рот — це знизить ймовірність передачі патогенів іншим. Якщо хвороба застала вас зненацька, намагайтеся чхати або кашляти правильно — у внутрішню сторону ліктя. Долоня погано стримує небезпечні патогени.

Раніше медики розповіли про причини, які можуть зумовлювати захворюваність на грип. Передусім, це перебування у зимовий період у погано провітрюваних приміщеннях, а також знаходження у публічних місцях, де спостерігаються великі скупчення людей — громадський транспорт, заклади роздрібної торгівлі, громадського харчування та розваг.

У 20% обслідуваних пацієнтів, які захворіли, було виявлено вірус грипу типу А. Його ускладення можуть призводити до супутніх захворювань — верхніх дихальних шляхів, легень, носової і ротової порожнин.

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