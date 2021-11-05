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Токсичный смог окутал индийскую столицу во время празднования Дивали. Людям нечем дышать

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели, столице Индии, стал еще хуже после того, как люди проигнорировали запрет и устроили фейерверки в честь фестиваля Дивали. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Токсичный смог окутал индийскую столицу во время празднования Дивали. Людям нечем дышать

Детали

Нью-Дели считается самой загрязненной столицей в мире, и в пятницу, на следующий день после празднования Дивали, качество воздуха было особенно плохим.

Власть обычно запрещает фейерверки для фестивалей в Индии, но люди все равно часто их используют, отмечает Reuters.

В пятницу эксперты обнаружили, что в воздухе города в среднем содержится 706 микрограмм PM2,5 — мелких и вредных для здоровья частиц на кубический метр воздуха.

В некоторых частях Дели в пятницу было 999 микрограммов PM2,5.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что средний годовой уровень выше пяти микрограммов является опасным для человека.

В ВОЗ говорят, что частицы PM2,5 "могут проникать сквозь легочный барьер и попадать в систему крови" и что "хроническое влияние частиц способствует риску развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также рака легких".

Власти Индии предупредили, что условия в Нью-Дели являются "суровыми" и могут навредить здоровью людей. Власти отмечают, что для улучшения уровня качества воздуха понадобится около недели, и даже тогда качество воздуха будет квалифицироваться как "очень плохое".

На этом видео видно фейерверки в Дели и количество смога в городе:

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