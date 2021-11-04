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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Індуси святкують фестиваль вогнів на тлі побоювань COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Індуси по всій країні почали святкувати Дівалі, індуїстський фестиваль вогнів, у четвер на тлі занепокоєння через пандемію коронавірусу та зростання забруднення повітря. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Індуси святкують фестиваль вогнів на тлі побоювань COVID-19

Деталі

Дівалі зазвичай святкують спілкуванням та обміном подарунками з родиною та друзями. Багато запалених масляних ламп або свічок символізують перемогу світла над темрявою, а в рамках святкування влаштовують феєрверки.

Минулого року святкування в Індії було перервано оновленим сплеском зараження COVID-19, але цього року святкування, здається, повернулися. Незважаючи на те, що уряд попросив людей уникати великих зібрань, напередодні Дівалі ринки гудуть, охочі натовпи купують квіти, ліхтарі та свічки.

З настанням сутінків в північному місті Айодх’я в штаті Уттар-Прадеш горіли понад 900 тисяч глиняних ламп протягом 45 хвилин, побивши рекорд Гіннеса, встановлений минулого року. У рамках святкування Дівалі минулого року місто запалило 606 569 масляних ламп.

Фестиваль відзначається в той час, коли пандемічна криза в Індії в основному вщухла.

Доповнення

У четвер в країні було зафіксовано понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу та 461 смертельний випадок, що набагато менше, ніж на початку цього року, коли Індія щодня фіксувала кілька сотень тисяч нових випадків інфекції. Загалом, за даними Міністерства охорони здоров’я країни, зафіксовано понад 35 мільйонів випадків COVID-19 і понад 459 тисяч смертей.

Ці цифри, як і скрізь, ймовірно, занижені.

Навіть штати, де кілька тижнів тому зростали випадки коронавірусної інфекції, такі як Керала вздовж тропічного Малабарського узбережжя, спостерігали стійке зниження.

Індія також відсвяткувала введення мільярдної дози вакцини проти COVID-19 минулого місяця, що ще більше підвищило впевненість у тому, що життя повертається в нормальне русло.

Тим не менш, експерти попереджають, що фестивальний сезон може призвести до оновленого сплеску інфекції, якщо не будуть дотримані заходи охорони здоров’я COVID-19.

Існують також занепокоєння через забруднення повітря, яке зазвичай огортає північ Індії токсичним сірим смогом у цей час, коли температура знижується і настає зима.

У ніч на Дівалі люди також освітлювали небо петардами — їхній дим спричиняє забруднення, очищення якого займає кілька днів.

Хоча загальнонаціональної заборони на лопання петард немає, ряд штатів ввели обмеження, щоб зупинити забруднення.

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