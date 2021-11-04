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Индусы празднуют фестиваль огней на фоне опасений COVID-19

Киев • УНН

 • 22171 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Индусы по всей стране начали праздновать Дивали, индуистский фестиваль огней, в четверг на фоне опасений из-за пандемии коронавируса и роста загрязнения воздуха. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

Индусы празднуют фестиваль огней на фоне опасений COVID-19

Детали

Дивали обычно празднуют общением и обменом подарками с семьей и друзьями. Много зажженных масляных ламп или свечей символизируют победу света над тьмой, а в рамках празднования устраивают фейерверки.

В прошлом году празднование в Индии было прервано обновленным всплеском заражения COVID-19, но в этом году празднования, кажется, вернулись. Несмотря на то, что правительство попросило людей избегать больших собраний, накануне Дивали рынки гудят, желающие толпы покупают цветы, фонари и свечи.

С наступлением сумерек в северном городе Айодхья в штате Уттар-Прадеш горели более 900 тысяч глиняных ламп в течение 45 минут, побив рекорд Гиннеса, который был установлен в прошлом году. В рамках празднования Дивали в прошлом году город зажег 606 569 масляных ламп.

Фестиваль отмечается в то время, когда пандемический кризис в Индии в основном утих.

Дополнение

В четверг в стране было зафиксировано более 12 тысяч новых случаев коронавируса и 461 смертельный случай, что намного меньше, чем в начале этого года, когда Индия ежедневно фиксировала несколько сотен тысяч новых случаев инфекции. Всего, по данным Министерства здравоохранения страны, зафиксировано более 35 миллионов случаев COVID-19 и более 459 тысяч смертей.

Эти цифры, как и везде, вероятно, занижены.

Даже штаты, где несколько недель назад росли случаи коронавирусной инфекции, такие как Керала вдоль тропического Малабарского побережья, наблюдали устойчивое снижение.

Индия также отпраздновала введение миллиардной дозы вакцины против COVID-19 в прошлом месяце, что еще больше повысило уверенность в том, что жизнь возвращается в нормальное русло.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что фестивальный сезон может привести к обновленнму всплеску инфекции, если не будут соблюдены меры охраны здоровья COVID-19.

Существуют также беспокойства из-за загрязнения воздуха, которое обычно окутывает север Индии токсичным серым смогом в это время, когда температура снижается и наступает зима.

В ночь на Дивали люди также освещали небо петардами — их дым вызывает загрязнение, очистка которого занимает несколько дней.

Хотя общенационального запрета на лопание петард нет, ряд штатов ввели ограничения, чтобы остановить загрязнение.

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