Індія досягне мети з нульових викидів в атмосферу до 2070 року - Моді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Економіка Індії стане вуглецево-нейтральною до 2070 року, заявив прем'єр-міністр країни у понеділок, 1 листопада, на саміті з клімату COP26 у Глазго. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.
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"До 2070 року Індія досягне мети з нульових викидів", - заявив Нарендра Моді.
Деталі
Індія - одна з країн світу, що найбільше забруднюють екологію вуглецем. При цьому Китай заявив, що досягне цієї мети у 2060 році, а США та ЄС націлені на 2050 рік.
Моді також сказав, що Індія збільшить свою мету на 2030 рік за встановленою потужністю "викопної енергії" - переважно сонячної - з 450 до 500 гігават.
Крім того, до тієї ж дати 50% потреб країни в енергії забезпечуватиметься за рахунок відновлюваних джерел.
Моді також оголосив, що вуглеродомісткість економіки Індії – кількість товарів, що виробляються на одиницю енергії, – до 2030 року скоротиться на 45%.
Попередня мета країни становила 35%.
Однак Моді ясно дав зрозуміти, що зобов'язання щодо скорочення викидів з боку Індії та інших країн вимагатимуть фінансування від багатших джерел.
Доповнення
Відповідно до Паризької угоди країни, які представили плани скорочення викидів вуглецю відповідно до угоди 2015 року, мали надати оновлену інформацію через п'ять років, до кінця 2020 року.
Індія – єдина велика економіка, яка цього не зробила, але, на думку експертів, заява Моді, ймовірно, буде формалізована у вигляді переглянутого плану.
В Індії найнижчий рівень викидів на душу населення серед найбільших економік світу – викиди становлять 5% від загального обсягу, незважаючи на те, що в Індії проживає 17% населення світу.