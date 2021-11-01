Индия достигнет цели по нулевым выбросам в атмосферу к 2070 году - Моди
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Экономика Индии станет углеродно-нейтральной к 2070 году, заявил премьер-министр страны в понедельник, 1 ноября, на саммите по климату COP26 в Глазго. Об этом информирует УНН со ссылкой на AFP.
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"К 2070 году Индия достигнет цели по нулевым выбросам", - заявил Нарендра Моди.
Детали
Индия - одна из стран мира, которые больше всего загрязняют экологию углеродом. При этом Китай заявил, что достигнет этой цели в 2060 году, а США и ЕС нацелены на 2050 год.
Моди также сказал, что Индия увеличит свою цель на 2030 год по установленной мощности "ископаемой энергии" - преимущественно солнечной - с 450 до 500 гигаватт.
Кроме того, к той же дате 50% потребностей страны в энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.
Моди также объявил, что углеродоемкость экономики Индии - количество товаров, производимых на единицу энергии, - к 2030 году сократится на 45%.
Предыдущая цель страны составляла 35%.
Однако Моди ясно дал понять, что обязательства по сокращению выбросов со стороны Индии и других стран потребуют финансирования от более богатых источников.
Дополнения
В соответствии с Парижским соглашением страны, представившие планы сокращения выбросов углерода в соответствии с соглашением 2015 года, должны были предоставить обновленную информацию через пять лет, до конца 2020 года.
Индия-единственная крупная экономика, которая этого не сделала, но, по мнению экспертов, заявление Моди, вероятно, будет формализовано в виде пересмотренного плана.
В Индии самый низкий уровень выбросов на душу населения среди крупнейших экономик мира - выбросы составляют 5% от общего объема, несмотря на то, что в Индии проживает 17% населения мира.