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Токсичний смог окутав індійську столицю під час святкування Дівалі. Людям нічим дихати

Київ • УНН

 • 18432 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Рівень забруднення повітря в Нью-Делі, столиці Індії, став ще гіршим після того, як люди проігнорували заборону та влаштували феєрверки на честь фестивалю Дівалі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Токсичний смог окутав індійську столицю під час святкування Дівалі. Людям нічим дихати

Деталі

Нью-Делі вважається найбільш забрудненою столицею у світі, і в п'ятницю, наступного дня після святкування Дівалі, якість повітря була особливо поганою.

Влада зазвичай забороняє феєрверки для фестивалів в Індії, але люди все одно часто їх використовують, зазначає Reuters.

У п’ятницю експерти виявили, що в повітрі міста в середньому міститься 706 мікрограмів PM2,5 — дрібних і шкідливих для здоров’я частинок — на кубічний метр повітря.

У деяких частинах Делі в п'ятницю було 999 мікрограмів PM2,5.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що середній річний рівень вище п’яти мікрограмів є небезпечним для людини.

У ВООЗ кажуть, що частинки PM2,5 "можуть проникати крізь легеневий бар’єр і потрапляти в систему крові" і що "хронічний вплив частинок сприяє ризику розвитку серцево-судинних та респіраторних захворювань, а також раку легенів".

Влада Індії попередила, що умови в Нью-Делі є "суворими" і можуть зашкодити здоров'ю людей. Влада зазначає, що для покращення рівня якості повітря знадобиться близько тижня, і навіть тоді якість повітря буде кваліфікуватися як "дуже погана".

На цьому відео видно феєрверки в Делі та кількість смогу в місті:

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