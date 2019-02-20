Токио выступает за ликвидацию всех ракет и оружия массового поражения КНДР - Абэ

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правительство Японии выступает за полную ликвидацию баллистических ракет КНДР всех типов и любой дальности, а также ее оружия массового уничтожения. Об этом заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. Он ответил таким образом на высказанные одним из депутатов подозрения в том, что США на переговорах с КНДР могут удовлетвориться ликвидацией только межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Пхеньяна, способных угрожать американской территории, передает УНН.