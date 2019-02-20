Токио выступает за ликвидацию всех ракет и оружия массового поражения КНДР - Абэ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правительство Японии выступает за полную ликвидацию баллистических ракет КНДР всех типов и любой дальности, а также ее оружия массового уничтожения. Об этом заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. Он ответил таким образом на высказанные одним из депутатов подозрения в том, что США на переговорах с КНДР могут удовлетвориться ликвидацией только межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Пхеньяна, способных угрожать американской территории, передает УНН.
“Правительство Японии, — сказал премьер, — ясно требует ликвидации всех баллистических ракет Северной Кореи любой дальности. Мы настаиваем также на уничтожение в проверенной и необратимой форме не только ее ядерного оружия, но и других видов средств массового уничтожения, включая биологические и химические”. Абэ подчеркнул, что неоднократно доводил такую позицию Токио в известность президента США Дональда Трампа.
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Правительство Японии, как сообщил 18 февраля информационное агентство Kyodo, опасается того, что Вашингтон может удовлетвориться договоренности об уничтожении только МБР Пхеньяна, оставив в неприкосновенности его ракеты средней дальности, способные поражать цели на японской территории.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в июне 2018 года в Сингапуре, где озвучили цель “полной денуклеаризации” Корейского полуострова без уточнений, когда и как это должно произойти.
С тех пор в переговорах по ядерному разоружению Северной Кореи не было ощутимого прогресса. Вашингтон хочет, чтобы КНДР предоставила четкий отчет о собственных ядерных и ракетных мощностей, которые, согласно потенциальной сделке, должны быть осмотрены и демонтированы.
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Со своей стороны, Пхеньян настаивает на том, что сначала США отменить санкции.
19 декабря специальный представитель США по вопросам Северной Кореи Стивен Бигун сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления ограничений на передвижение по КНДР, чтобы способствовать перевозке гуманитарных грузов. Такая уступка имела бы целью разблокировать ядерные переговоры.
Ранее сообщалось, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится во Вьетнаме, но где именно — не уточнялось.
9 февраля Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.