Токіо виступає за ліквідацію всіх ракет і зброї масового ураження КНДР - Абе

“Уряд Японії, — сказав прем’єр, — ясно вимагає ліквідації всіх балістичних ракет Північної Кореї будь дальності. Ми наполягаємо також на знищення в перевіреній і незворотною формі не тільки її ядерної зброї, але і інших видів засобів масового знищення, включаючи біологічні і хімічні”. Абе підкреслив, що неодноразово доводив таку позицію Токіо до відома президента США Дональда Трампа.

Уряд Японії, як повідомило 18 лютого інформаційне агентство Kyodo, побоюється того, що Вашингтон може задовольнитися домовленістю про знищення тільки МБР Пхеньяна, залишивши в недоторканності його ракети середньої дальності, здатні вражати цілі на японській території.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мери Хіросіми і Нагасакі закликали Росію і США не допустити розриву ДРСМД

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету “повної денуклеаризації” Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп розповів журналістам про “ядерний” лист від Кім Чен Ина

Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

19 грудня спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, щоб сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.

Раніше повідомлялось, що друга зустріч лідерів США та КНДР відбудеться у В’єтнамі, але де саме — не уточнювалось.

9 лютого Трамп заявив, що його друга зустріч з Кім Чен Ином пройде в столиці В’єтнаму 27-28 лютого.