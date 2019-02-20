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Токіо виступає за ліквідацію всіх ракет і зброї масового ураження КНДР - Абе

Токіо виступає за ліквідацію всіх ракет і зброї масового ураження КНДР - Абе

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Уряд Японії виступає за повну ліквідацію балістичних ракет КНДР всіх типів і будь-якої дальності, а також її зброї масового знищення. Про це заявив в середу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході дебатів у бюджетній комісії нижньої палати парламенту. Він відповів таким чином на висловлені одним з депутатів підозри в тому, що США на переговорах з КНДР можуть задовольнитися ліквідацією тільки міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Пхеньяна, здатних загрожувати американській території, передає УНН.

“Уряд Японії, — сказав прем’єр, — ясно вимагає ліквідації всіх балістичних ракет Північної Кореї будь дальності. Ми наполягаємо також на знищення в перевіреній і незворотною формі не тільки її ядерної зброї, але і інших видів засобів масового знищення, включаючи біологічні і хімічні”. Абе підкреслив, що неодноразово доводив таку позицію Токіо до відома президента США Дональда Трампа.

Уряд Японії, як повідомило 18 лютого інформаційне агентство Kyodo, побоюється того, що Вашингтон може задовольнитися домовленістю про знищення тільки МБР Пхеньяна, залишивши в недоторканності його ракети середньої дальності, здатні вражати цілі на японській території.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету “повної денуклеаризації” Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

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Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

19 грудня спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, щоб сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.

Раніше повідомлялось, що друга зустріч лідерів США та КНДР відбудеться у В’єтнамі, але де саме — не уточнювалось.

9 лютого Трамп заявив, що його друга зустріч з Кім Чен Ином пройде в столиці В’єтнаму 27-28 лютого.

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