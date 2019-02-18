Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию после просьбы из США - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прошлой осенью номинировал президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира, сообщает японская газета Asahi со ссылкой на источник в японском правительстве, передает УНН.
По сообщению, американские официальные лица после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном попросили Абэ выдвинуть кандидатуру президента США.
Официально МИД Японии не подтвердило и не опровергло эту информацию, Белый дом также не давал комментариев.
Как сообщал УНН, 15 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что японский премьер выдвинул его кандидатуру, оценив его усилия по налаживанию диалога с северной Кореей. Трамп тогда сказал, что получил от Абэ копию письма в Нобелевский комитет о выдвижении его кандидатуры.
При этом Трамп признал, что "видимо, не получит" премию.
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По правилам Нобелевского комитета, лидеры государств имеют право выдвигать кандидатуры на соискание премий. При этом информацию о том, кто был выдвинут и кем, опубликуют только через 50 лет после вручения премии.
Нобелевскую премию мира 2018 года присудили за усилия, направленные на прекращение применения сексуального насилия "как оружия" во время войн и вооруженных конфликтов. Лауреатами этой премии стали врач из Конго Дени Муквеге и иракская правозащитница Надежда Мурад.
В 2009 году Нобелевским лауреатом стал предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама.