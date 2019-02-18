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Прем'єр Японії висунув Трампа на Нобелівську премію після прохання зі США - ЗМІ

Прем'єр Японії висунув Трампа на Нобелівську премію після прохання зі США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9438 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе минулої осені номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру, повідомляє японська газета Asahi з посиланням на джерело в японському уряді, передає УНН.

За повідомленням, американські офіційні особи після зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином попросили Абе висунути кандидатуру президента США.

Офіційно МЗС Японії не підтвердило і не спростувало цю інформацію, Білий дім також не давав коментарів.

Як повідомляв УНН, 15 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що японський прем’єр висунув його кандидатуру, оцінивши його зусилля з налагодження діалогу з північною Кореєю. Трамп тоді сказав, що отримав від Абе копію листа до Нобелівського комітету про висунення його кандидатури.

При цьому Трамп визнав, що “мабуть, не отримає” премію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп у травні може відвідати Японію з офіційним візитом

За правилами Нобелівського комітету, лідери держав мають право висувати кандидатури на здобуття премій. При цьому інформацію про те, хто був висунутий і ким, опублікують лише через 50 років після вручення премії.

Нобелівську премію миру 2018 року присудили за зусилля, спрямовані на припинення застосування сексуального насильства “як зброї” під час воєн і збройних конфліктів. Лауреатами цієї премії стали лікар із Конго Дені Муквеге та іракська правозахисниця Надія Мурад.

У 2009 році Нобелівським лауреатом став попередник Трампа на посаді президента США Барак Обама.

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