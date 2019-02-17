Трамп у травні може відвідати Японію з офіційним візитом

За її даними, уряд Японії опрацьовує можливість проведення візиту Трампа з 25 по 28 травня. За інформацією видання, в ході перебування в Японії, крім переговорів з прем'єр-міністром Сіндзо Абе, Трамп повинен буде зустрітися з новим імператором Японії Нарухіто, який повинен зійти на престол 1 травня. У матеріалі наголошується, що американський президент в такому випадку стане першим іноземним лідером, який удостоївся аудієнції у нового імператора.

За відомостями видання, лідери Японії і США за вже сформованою традицією зіграють в гольф і відвідають виступи по сумо. Останній раз Трамп відвідував Японію в листопаді 2017 року.

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Як повідомляв УНН, Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висунув його постать на Нобелівську премію миру.