Трамп в мае может посетить Японию с официальным визитом

По ее данным, правительство Японии прорабатывает возможность проведения визита Трампа с 25 по 28 мая. По информации издания, в ходе пребывания в Японии, кроме переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ, Трамп должен будет встретиться с новым императором Японии Нарухито, который должен взойти на престол 1 мая. В материале отмечается, что американский президент в таком случае станет первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции у нового императора.

По сведениям издания, лидеры Японии и США по уже сложившейся традиции сыграют в гольф и посетят выступления по сумо. Последний раз Трамп посещал Японию в ноябре 2017 года.

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Как сообщал УНН, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его фигура на Нобелевскую премию мира.