Токио второй год подряд признан лучшим городом для жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Второй год подряд столица Японии - Токио - возглавила список самых пригодных для жизни городов в ежегодном рейтинге "25 самых пригодных для жизни городов" британского журнала Monocle, передает УНН.
Согласно опросу, Токио возглавил рейтинг из-за "баланса технологий и традиционных ценностей".
На второй строчке рейтинга оказался Берлин, а на третьем - Вена. На четвертом месте рейтинга - Копенгаген, пятом - Мюнхен, шестом - Мельбурн. В десятку лучших городов также попали Фукуока, Киото, Сидней и Стокгольм.
Как сообщал УНН, по версии Telegraph UK, наиболее подходящим городом для жизни в 2016 году признан Мельбурн.