Токио второй год подряд признан лучшим городом для жизни

Согласно опросу, Токио возглавил рейтинг из-за "баланса технологий и традиционных ценностей".

На второй строчке рейтинга оказался Берлин, а на третьем - Вена. На четвертом месте рейтинга - Копенгаген, пятом - Мюнхен, шестом - Мельбурн. В десятку лучших городов также попали Фукуока, Киото, Сидней и Стокгольм.

Как сообщал УНН, по версии Telegraph UK, наиболее подходящим городом для жизни в 2016 году признан Мельбурн.