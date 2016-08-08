Токіо другий рік поспіль визнано найкращим містом для життя
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Другий рік поспіль столиця Японії — Токіо — очолила список найбільш придатних для життя міст в щорічному рейтингу “25 найбільш придатних для життя міст” британського журналу Monocle, передає УНН.
Згідно з опитуванням, Токіо очолило рейтинг через “баланс технологій і традиційних цінностей”.
На другій сходинці рейтингу опинився Берлін, а на третій — Відень. На четвертому місті рейтингу — Копенгаген, п’ятому — Мюнхен, шостому — Мельбурн. До десятки найкращих міст також потрапили Фукуока, Кіото, Сідней та Стокгольм.
Як повідомляв УНН, за версією Telegraph UK, найбільш придатним містом для життя у 2016 році визнано Мельбурн.