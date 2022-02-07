Токаев подписал закон, ограничивающий влияние Назарбаева на политику Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект, который отменяет пожизненное председательство бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблеи народа Казахстана, а также необходимость согласовывать с ним основные направления внешней и внутренней политики, передает УНН со ссылкой на ""Радио Свобода"".
Детали
Поправки к закону “О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики” предложила верхняя палата парламента 27 января. За это время законопроект одобрила и нижняя палата парламента.
Нурсултан Назарбаев после ухода с поста президента в 2019 году все равно играл ключевую роль в управлении страной. Он возглавлял Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя Ассамблеи Токаеву.
Во время январских событий Токаев объявил, что занял пост председателя Совета Безопасности. Назарбаев тогда заявил, что находится на заслуженном отдыхе и “Токаев имеет всю полноту власти”.
28 января Касым-Жомарт Токаев стал главой правящей партии “Нур Отан”, которую с момента ее основания в 1999 году также возглавлял Назарбаев. В новый состав политсовета партии не вошла и дочь Назарбаева Дарига. Кроме того, должностей лишилась ряд высокопоставленных чиновников, тесно связанных с Назарбаевым, а также его родственники.
Напомним
Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января в стране вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге до 120 за литр.
Из-за массового характера митингов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории республики чрезвычайное положение.
Впоследствии он отправил правительство Казахстана в отставку и поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.
Для подавления схваток Токаев позвал на помощь силы ОДКБ. Россия направила в Казахстан примерно 3 тыс. военных. Также войска ввели Кыргызстан, Беларусь и Армения.