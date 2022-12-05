Точно имеет отношение к рф: Данилов о ракете на территории Молдовы

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"Ракеты, которые швыряет рф, не ограждают любую страну, которая находится на нашей границе. На территории Молдовы – это точно ракета, имеющая отношение к рф. Мы понимаем, какого возраста ракеты они начинают швырять и насколько они точны. Некоторые из них родились в один год со мной", - отметил Данилов.

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Секретарь СНБО заявил, что "враг хочет условно нас заморозить, но... мы уже давно отказались от Деда Мороза, у нас свое видение этой всей ситуации. У них ничего из этого не выйдет".

"Будут небольшие проблемы на Одесщине, а относительно остальных территорий мы не видим больших проблем. Все наши специалисты были готовы к этому. Более того, мы уже знаем, каким способом нам действовать, когда понимаем, что в ближайшее время будет атака. Это уже ноу-хау наших энергетиков, совместно со службами отрабатывающих эти вопросы.

Мы понимаем, что нам нужно делать, чтобы эта система стабильно работала. Были предоставлены соответствующие поручения по этому поводу", - резюмировал Данилов.

Напомним

5 декабря российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине по меньшей мере 70 ракет, более 60 были сбиты.