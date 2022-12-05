Точно має відношення до рф: Данілов про ракету на території Молдови

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"Ракети, які жбурляє рф, не убезпечують будь-яку країну, яка знаходиться на нашому кордоні. На території Молдови – це точно ракета, яка має відношення до рф. Ми розуміємо, якого віку ракети вони починають жбурляти і наскільки вони точні. Деякі з них народились в один рік зі мною", - зазначив Данілов.

Додамо

Секретар РНБО заявив, що "ворог хоче умовно нас заморозити, але... ми вже давно відмовилися від Діда Мороза, у нас своє бачення цієї всієї ситуації. У них нічого з цього не вийде".

"Будуть невеликі проблеми на Одещині, а щодо решти територій ми не бачимо великих проблем. Всі наші фахівці були готові до цього. Ба більше, ми вже знаємо, яким способом нам діяти, коли розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже ноу-хау наших енергетиків, які спільно зі службами відпрацьовують ці питання.

Ми розуміємо, що нам потрібно робити, щоб ця система стабільно працювала. Було надано відповідні доручення з цього приводу", - резюмував Данілов.

Нагадаємо

5 грудня російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили по Україні щонайменше 70 ракет, понад 60 було збито.