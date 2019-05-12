Неделя в Украине начнется с дождей и гроз
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В ближайшие трое суток в западной части грозовые дожди (в основном в дневные часы) температура ночью 7-12 °, днем 15-21°. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь завтра днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 8-14 °, днем 20-25 °. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В ближайшие трое суток в западной части грозовые дожди (в основном в дневные часы), температура ночью 7-12 °, днем 15-21 °. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь завтра днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 8-14 °, днем 20-25 °. Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с ", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 8-12 °, днем 20-24 °, в Киеве ночью 10-12 °, днем 21-23 °.
Как сообщал УНН, в Киевской области объявили штормовое предупреждение.