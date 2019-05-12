Тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз

КИЇВ. 12 травня. УНН. В найближчі три доби в західній частині грозові дощі ( в основному в денні години); температура вночі 7-12°, вдень 15-21°. На решті території переважно без опадів, лише завтра вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 8-14°, вдень 20-25°. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".