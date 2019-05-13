Неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее всего автомобили движутся по проспектам Победы и Генерала Ватутина, проспектом Голосеевский, проспектам Героев Сталинграда, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, улицам Крещатик, Борщаговской.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана.
Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улицах Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы Народов, улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, проспекте Степана Бандеры, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, улице Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Дарницком, Патона, Северном и Южном мостах затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, начало недели в Украине будет дождливым. Воздух днем прогреется до 24 градусов тепла.