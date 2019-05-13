Тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектами Перемоги та Генерала Ватутіна, проспектом Голосіївським, проспектах Героїв Сталінграда, Леся Курбаса, Валерія Лобановського, вулицями Хрещатик, Борщагівською.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана.
Численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулицях Саксаганського, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби Народів, вулицях Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, проспекті Степана Бандери, Бессарабській площі та Наддніпрянському шосе, а також на Нижньому Валу.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Броварському, бульварі Перова, проспектах Юрія Гагаріна та Визволителів, вулиці Гната Хоткевича, вулиці Братиславській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.
Рух на Дарницькому, Патона, Північному та Південному мостах ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, початок тижня в Україні буде дощовим. Повітря вдень прогріється до 24 градусів тепла.