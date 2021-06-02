Тысячи волонтеров Олимпиады в Токио уволились из-за угрозы отмены Игр
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Олимпийским играм в Токио был нанесен новый удар после того, как тысячи добровольцев, записавшихся на Игры, уволились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Японская телекомпания NHK сообщила в среду, что примерно 10 000 с 80 000 добровольцев, которые будут помогать на Олимпийских и Паралимпийских играх, уволились.
Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тоширо Муто признал, что опасения по поводу коронавируса могли сыграть определенную роль в увольнении волонтеров.
В марте прошлого года Международный олимпийский комитет и организаторы приняли беспрецедентное решение отложить Игры на 12 месяцев из-за пандемии COVID-19.
В настоящее время, в Японии запланировано проведение церемонии открытия на 23 июля, ровно через год после первоначальной даты.
Однако, общественное мнение в Японии в подавляющем большинстве поддерживает отмену Игр.
Последние опросы показали, что 83% японцев выступают против проведения Олимпийских игр летом.
Многие считают, что приезд спортсменов, олимпийских делегаций и журналистов может ускорить распространение коронавируса в стране.
Контекст
Во многих районах Японии введено чрезвычайное положение. Правительственный советник по медицине Сигэру Оми признал, что, если Игры начнутся этим летом, "ответственность олимпийских организаторов заключается в том, чтобы уменьшить масштаб мероприятия и как можно сильнее усилить меры контроля над коронавирусом".
Его позиция резко контрастирует с позицией вице-президента МОК Джона Коутса, который в мае во время виртуальной пресс-конференции с организаторами из Токио настаивал на том, чтобы Олимпийские игры были проведены, "даже если в Токио все еще будет действовать чрезвычайное положение".
"Асахи Симбун" - газета и официальный партнер Олимпиады - призвала премьер-министра Есихидзе Сугу "спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Олимпиады этим летом".
Добавим
По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды в Японии было зарегистрировано чуть меньше 753 тысяч случаев коронавируса и более 13 000 смертей.
Однако полностью вакцинированы примерно 2,3% населения.