Японія прискорює вакцинацію перед Олімпіадою

Деталі

Японія хоче вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку до кінця липня. Близько 70% населення не буде прищеплено. Для цього незабаром розпочинають введення 1 мільйона доз на день. В даний час роблять лише 500 000 уколів на день, що вже є значним поліпшенням після того, як прем'єр-міністр Йошіхіде Суга закликав військових лікарів та медсестер і почав робити винятки із права набирати інших вакцинаторів, щоб активізувати рух.

Міжнародний олімпійський комітет заявляє, що понад 80% спортсменів та персоналу, які перебувають в Олімпійському селі в Токійській затоці, будуть вакциновані.

Нагадаємо

Японські лікарі просять скасувати Олімпіаду в Токіо, адже це може стати поштовхом до чергової катастрофи влітку на фоні пандемії коронавірусу.

Всього в країні зафіксували 746,713 випадків коронавірусу, 13,048 осіб померли.