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Япония ускоряет вакцинацию перед Олимпиадой

Киев • УНН

 • 15565 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Японии начинают массовую вакцинацию от коронавируса перед Олимпиадой. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Япония ускоряет вакцинацию перед Олимпиадой

Детали

Япония хочет вакцинировать 36 млн пожилых людей до конца июля. Около 70% населения не будет привито. Для этого вскоре начинают введение 1 миллиона доз в день.

В настоящее время производится только 500 000 уколов в день, что уже является значительным улучшением после того, как премьер-министр Йошихиде Суга призвал военных врачей и медсестер и начал делать исключения из права набирать других вакцинаторов, чтобы активизировать движение.

Международный олимпийский комитет заявляет, что более 80% спортсменов и персонала, находящихся в Олимпийской деревне в Токийском заливе, будут вакцинированы.

Напомним

Японские врачи просят отменить Олимпиаду в Токио, ведь это может стать толчком к очередной катастрофы летом на фоне пандемии коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 746,713 случаев коронавируса, 13,048 человек умерли.

Украинские Национальные Новости

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