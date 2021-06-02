Япония ускоряет вакцинацию перед Олимпиадой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Японии начинают массовую вакцинацию от коронавируса перед Олимпиадой. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Япония хочет вакцинировать 36 млн пожилых людей до конца июля. Около 70% населения не будет привито. Для этого вскоре начинают введение 1 миллиона доз в день.
В настоящее время производится только 500 000 уколов в день, что уже является значительным улучшением после того, как премьер-министр Йошихиде Суга призвал военных врачей и медсестер и начал делать исключения из права набирать других вакцинаторов, чтобы активизировать движение.
Международный олимпийский комитет заявляет, что более 80% спортсменов и персонала, находящихся в Олимпийской деревне в Токийском заливе, будут вакцинированы.
Напомним
Японские врачи просят отменить Олимпиаду в Токио, ведь это может стать толчком к очередной катастрофы летом на фоне пандемии коронавируса.
Всего в стране зафиксировали 746,713 случаев коронавируса, 13,048 человек умерли.