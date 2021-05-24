Японські лікарі просять скасувати Олімпіаду в Токіо

Деталі

Західний регіон Японії, де проживає 9 мільйонів людей, зазнає четвертої хвилі пандемії, що становить третину жертв нації в травні, хоча це лише 7% її населення. Четверта пандемічна хвиля штурмом охопила префектуру Осака. Лише 14% з 13 770 пацієнтів префектури COVID-19 були госпіталізовані. Порівняно з останніми показниками госпіталізації в Токіо, це 37%.

Урядова дорадча комісія розглядає ставки менше 25% як стимул для розгляду питання про введення надзвичайного стану. До четверга використовувались 96% із 348 лікарняних ліжок в Осаці для серйозних випадків вірусу.

Ясунорі Комацу, очолюючи профспілку регіональних урядових службовців, зазначив, що умови для медсестер громадського здоров’я в місцевих центрах охорони здоров’я, які підтримують зв’язок між пацієнтами та медичними закладами, також важкі.

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“Деякі з них нараховують 100, 150, 200 годин надурочних, і це триває вже рік ... коли чергують, вони іноді йдуть додому о одній-другій ночі і лягають лише спати щоб розбудити телефонний дзвінок о третій чи чотири ”.

Медичні працівники, які мають власний досвід боротьби Осаки з пандемією, негативно ставляться до проведення Ігор у Токіо, які триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

“Олімпійські ігри слід зупинити, оскільки ми вже не змогли зупинити потік нових варіантів з Англії, і наступним може бути приплив індійських варіантів. На Олімпійських іграх 70 000 або 80 000 спортсменів та людей прибудуть у цю країну з усього світу. Це може стати поштовхом до чергової катастрофи влітку”, — сказала Акіра Такасу, керівник відділу невідкладної медицини в OMPUH.

Доповнення

Близько 70% японських фірм хочуть, щоб Олімпійські ігри в Токіо були або скасовані, або відкладені, як показало опитування, яке підкреслює побоювання, що Ігри збільшать кількість випадків зараження коронавірусом у той час, коли медична система Японії перебуває у важкому стані. Одна з провідних медичних організацій підтримала заклики скасувати Олімпійські ігри в Токіо, заявивши, що лікарні вже перевантажені.

Всього в країні зафіксували 714,274 випадків коронавірусу, 12,236 осіб померли.