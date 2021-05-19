Токійські лікарі закликали скасувати Олімпійські ігри через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Одна з провідних медичних організацій підтримала заклики скасувати Олімпійські ігри в Токіо, заявивши, що лікарні вже перевантажені, оскільки країна бореться зі сплеском коронавірусної інфекції менш ніж за три місяці до початку Ігор. Про це пише Reuters із посиланням на заяву медорганізації, передає УНН.
Цитата
Токійська асоціація практикуючих лікарів, яка представляє близько 6 тисяч медиків, заявила, що лікарні в місті, яке приймає Ігри, “перевантажені і практично не мають вільних потужностей” на тлі сплеску інфекцій.
“Ми настійно просимо владу переконати МОК (Міжнародний олімпійський комітет. — ред.) в тому, що проведення Олімпійських ігор ускладнено, і домогтися рішення про скасування Ігор”, — йдеться у відкритому листі асоціації на ім’я прем’єр-міністра Йосіхіде Суга від 14 травня, яке було опубліковано на її сайті в понеділок.
Деталі
Різке зростання числа інфекцій викликало тривогу на тлі браку медичного персоналу і лікарняних ліжок в деяких районах японської столиці, що спонукало уряд продовжити дію третього надзвичайного стану в Токіо і деяких інших префектурах до 31 травня.
Лікарі незабаром зіткнуться з додатковими труднощами при роботі з пацієнтами з тепловим виснаженням в літні місяці, і якщо Олімпійські ігри будуть сприяти зростанню числа смертей, “Японія понесе величезну відповідальність”, додається в листі.
Доповнення
Інші експерти в області охорони здоров’я і медичні групи висловлювали свої побоювання з приводу Олімпіади, а онлайн-петицію із закликом скасувати Ігри підписали сотні тисяч людей.
В цілому, Японії вдалося уникнути вибухового поширення вірусу в інших країнах, але уряд піддався різкій критиці за повільність у проведенні вакцинації.
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Тільки близько 3,5% населення країни, що налічує близько 126 мільйонів чоловік, пройшли вакцинацію, згідно з даними агентства.
Підкреслюючи проблеми з вакцинацією, системи бронювання місць масової вакцинації, запущені в Токіо і Осаці, які почали приймати заявки в понеділок, були затьмарені технічними збоями.
Проте, Суга заявив, що Японія може провести “безпечні і спокійні Олімпійські ігри” при дотриманні відповідних заходів по локалізації COVID-19.
Контекст
Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. 20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. Рішення з приводу допуску японських глядачів повинно бути прийнято в червні цього року в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу в країні.