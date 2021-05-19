Токійські лікарі закликали скасувати Олімпійські ігри через COVID-19

Цитата

Токійська асоціація практикуючих лікарів, яка представляє близько 6 тисяч медиків, заявила, що лікарні в місті, яке приймає Ігри, “перевантажені і практично не мають вільних потужностей” на тлі сплеску інфекцій.

“Ми настійно просимо владу переконати МОК (Міжнародний олімпійський комітет. — ред.) в тому, що проведення Олімпійських ігор ускладнено, і домогтися рішення про скасування Ігор”, — йдеться у відкритому листі асоціації на ім’я прем’єр-міністра Йосіхіде Суга від 14 травня, яке було опубліковано на її сайті в понеділок.

Деталі

Різке зростання числа інфекцій викликало тривогу на тлі браку медичного персоналу і лікарняних ліжок в деяких районах японської столиці, що спонукало уряд продовжити дію третього надзвичайного стану в Токіо і деяких інших префектурах до 31 травня.

Лікарі незабаром зіткнуться з додатковими труднощами при роботі з пацієнтами з тепловим виснаженням в літні місяці, і якщо Олімпійські ігри будуть сприяти зростанню числа смертей, “Японія понесе величезну відповідальність”, додається в листі.

Доповнення

Інші експерти в області охорони здоров’я і медичні групи висловлювали свої побоювання з приводу Олімпіади, а онлайн-петицію із закликом скасувати Ігри підписали сотні тисяч людей.

В цілому, Японії вдалося уникнути вибухового поширення вірусу в інших країнах, але уряд піддався різкій критиці за повільність у проведенні вакцинації.

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Тільки близько 3,5% населення країни, що налічує близько 126 мільйонів чоловік, пройшли вакцинацію, згідно з даними агентства.

Підкреслюючи проблеми з вакцинацією, системи бронювання місць масової вакцинації, запущені в Токіо і Осаці, які почали приймати заявки в понеділок, були затьмарені технічними збоями.

Проте, Суга заявив, що Японія може провести “безпечні і спокійні Олімпійські ігри” при дотриманні відповідних заходів по локалізації COVID-19.

Контекст

Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. 20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. Рішення з приводу допуску японських глядачів повинно бути прийнято в червні цього року в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу в країні.