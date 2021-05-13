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У Японії назвали "оптимальну" добову кількість випадків COVID-19 для безпечного проведення Олімпіади-2020

Київ • УНН

 • 15299 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Глава медичної асоціації Токіо Харуо Одзакі вважає, що для забезпечення безпечного проведення літніх Олімпійських ігор межа добового приросту заражень в столиці Японії повинна бути на рівні не вище 100. Про це він заявив в опублікованому в четвер інтерв’ю газеті Asahi Shimbun, пише УНН.

У Японії назвали "оптимальну" добову кількість випадків COVID-19 для безпечного проведення Олімпіади-2020

Деталі

“Якщо кількість інфікованих зменшиться приблизно до 100 на добу, кількість стаціонарних і важких хворих скоротиться, також знизиться і навантаження на сферу медицини. Згідно з планом проведення змагань, лікарі та медсестри будуть допомагати спортсменам і глядачам на стадіоні та прилеглих станціях надання допомоги. Якщо в Токіо приріст заражень буде на рівні близько 100, то лікарі і медсестри дійсно зможуть дозволити собі співпрацювати з організаторами Ігор”, — сказав він.

За словами Одзакі, нинішній режим надзвичайної ситуації не дасть потрібного ефекту, якщо його скасувати, як заплановано, 31 травня. “Якщо скасувати НС, коли приріст буде на рівні 300-400, то в наступні два місяці не виключено, що прийде нова сильна хвиля заражень. Щоб досягти мети скоротити зараження до 100 в день, потрібно продовжити режим НС до кінця червня і обмежити переміщення людей”, — додав глава медичної асоціації.

Контекст

Через погіршення епідемічної ситуації уряд Японії прийняв рішення продовжити дію режиму надзвичайного стану (НС) до 31 травня в Токіо і західних префектурах Осака, Кіото і Хего, а також розширити його з 12 до 31 травня на південно-західну префектуру Фукуока і центральну Айті. За останніми даними, загальна кількість випадків інфікування в Японії до теперішнього часу перевищила 667 тис., понад 11,2 тис. осіб померли. У Токіо добовий приріст заражень коронавірусом у минулу середу склав 969.

Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. 20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. Рішення з приводу допуску японських глядачів повинно бути прийнято в червні цього року в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу в країні.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 651 702 випадки захворювання, загинули 11 064 людини.

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