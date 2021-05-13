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В Японии назвали "оптимальное" суточное количество случаев COVID-19 для безопасного проведения Олимпиады-2020

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Глава медицинской ассоциации Токио Харуо Одзаки считает, что для обеспечения безопасного проведения летних Олимпийских игр предел суточного прироста заражений в столице Японии должен быть на уровне не выше 100. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Asahi Shimbun, пишет УНН.

В Японии назвали "оптимальное" суточное количество случаев COVID-19 для безопасного проведения Олимпиады-2020

Детали

“Если количество инфицированных уменьшится примерно до 100 в сутки, количество стационарных и тяжелых больных сократится, также снизится и нагрузка на сферу медицины. Согласно плану проведения соревнований, врачи и медсестры будут помогать спортсменам и зрителям на стадионе и близлежащих станциях оказания помощи. Если в Токио прирост заражений будет на уровне около 100, то врачи и медсестры действительно смогут позволить себе сотрудничать с организаторами Игр”, — сказал он.

По словам Одзаки, нынешний режим чрезвычайной ситуации не даст нужного эффекта, если его отменить, как запланировано, 31 мая. “Если отменить ЧС, когда прирост будет на уровне 300-400, то в следующие два месяца не исключено, что придет новая сильная волна заражений. Чтобы добиться цели сократить заражения до 100 в день, нужно продлить режим ЧС до конца июня и ограничить перемещения людей”, — добавил глава медицинской ассоциации.

Контекст

Из-за ухудшения эпидемической ситуации правительство Японии приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 667 тыс., более 11,2 тыс. человек умерли. В Токио суточный прирост заражений коронавирусом в минувшую среду составил 969.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне этого года в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Согласно статистике ВОЗ — в Японии 651 702 случая заболевания, погибли 11 064 человека.

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