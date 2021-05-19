Токийские врачи призвали отменить Олимпийские игры из-за COVID-19

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Токийская ассоциация практикующих врачей, которая представляет около 6 тысяч медиков, заявила, что больницы в городе, принимающем Игры “перегружены и практически не имеют свободных мощностей” на фоне всплеска инфекций.

“Мы настоятельно просим власть убедить МОК (Международный олимпийский комитет. — ред.) в том, что проведение Олимпийских игр затруднено, и добиться решения об отмене Игр”, — говорится в открытом письме ассоциации на имя премьер-министра Йосихиде Суга от 14 мая, которое было опубликовано на ее сайте в понедельник.

Детали

Резкий рост числа инфекций вызвал тревогу на фоне нехватки медицинского персонала и больничных коек в некоторых районах японской столицы, что побудило правительство продлить действие третьего чрезвычайного положения в Токио и других префектурах до 31 мая.

Врачи вскоре столкнутся с дополнительными трудностями при работе с пациентами с тепловым истощением в летние месяцы, и если Олимпийские игры будут способствовать росту числа смертей, “Япония понесет огромную ответственность”, добавляется в письме.

Дополнение

Другие эксперты в области здравоохранения и медицинские группы высказывали свои опасения по поводу Олимпиады, а онлайн-петицию с призывом отменить Игры подписали сотни тысяч человек.

В целом, Японии удалось избежать взрывного распространения вируса, как в других странах, но правительство подверглось резкой критике из-за медлительности в проведении вакцинации.

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Только около 3,5% населения страны, которое насчитывает около 126 млн человек, прошло вакцинацию, согласно данным агентства.

Подчеркивая проблемы с вакцинацией, системы бронирования мест массовой вакцинации, запущенные в Токио и Осаке, которые начали принимать заявки в понедельник, были омрачены техническими сбоями.

Однако, Суга заявил, что Япония может провести “безопасные и спокойные Олимпийские игры” при соблюдении соответствующих мер по локализации COVID-19.

Контекст

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение о допуске японских зрителей должно быть принято в июне этого года в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.