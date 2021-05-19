Токийские врачи призвали отменить Олимпийские игры из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Одна из ведущих медицинских организаций поддержала призывы отменить Олимпийские игры в Токио, заявив, что больницы уже перегружены, поскольку страна борется со всплеском коронавирусной инфекции менее чем за три месяца до начала Игр. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление медорганизации, передает УНН.
Цитата
Токийская ассоциация практикующих врачей, которая представляет около 6 тысяч медиков, заявила, что больницы в городе, принимающем Игры “перегружены и практически не имеют свободных мощностей” на фоне всплеска инфекций.
“Мы настоятельно просим власть убедить МОК (Международный олимпийский комитет. — ред.) в том, что проведение Олимпийских игр затруднено, и добиться решения об отмене Игр”, — говорится в открытом письме ассоциации на имя премьер-министра Йосихиде Суга от 14 мая, которое было опубликовано на ее сайте в понедельник.
Детали
Резкий рост числа инфекций вызвал тревогу на фоне нехватки медицинского персонала и больничных коек в некоторых районах японской столицы, что побудило правительство продлить действие третьего чрезвычайного положения в Токио и других префектурах до 31 мая.
Врачи вскоре столкнутся с дополнительными трудностями при работе с пациентами с тепловым истощением в летние месяцы, и если Олимпийские игры будут способствовать росту числа смертей, “Япония понесет огромную ответственность”, добавляется в письме.
Дополнение
Другие эксперты в области здравоохранения и медицинские группы высказывали свои опасения по поводу Олимпиады, а онлайн-петицию с призывом отменить Игры подписали сотни тысяч человек.
В целом, Японии удалось избежать взрывного распространения вируса, как в других странах, но правительство подверглось резкой критике из-за медлительности в проведении вакцинации.
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Только около 3,5% населения страны, которое насчитывает около 126 млн человек, прошло вакцинацию, согласно данным агентства.
Подчеркивая проблемы с вакцинацией, системы бронирования мест массовой вакцинации, запущенные в Токио и Осаке, которые начали принимать заявки в понедельник, были омрачены техническими сбоями.
Однако, Суга заявил, что Япония может провести “безопасные и спокойные Олимпийские игры” при соблюдении соответствующих мер по локализации COVID-19.
Контекст
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение о допуске японских зрителей должно быть принято в июне этого года в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.