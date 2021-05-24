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Японские врачи просят отменить Олимпиаду в Токио

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Японские врачи просят отменить Олимпиаду в Токио, ведь уе может стать толчком к очередной катастрофы летом на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Японские врачи просят отменить Олимпиаду в Токио

Детали

Западный регион Японии, где проживает 9 млн человек испытывает четвертую волну пандемии, что составляет треть жертв нации в мае, хотя это лишь 7% ее населения. Четвертая пандемическая волна штурмом охватила префектуру Осака. Лишь 14% из 13 770 пациентов префектуры COVID-19 были госпитализированы. По сравнению с последними показателями госпитализации в Токио, это 37%.

Правительственная совещательная комиссия рассматривает ставки менее 25% как стимул для рассмотрения вопроса о введении чрезвычайного положения. До четверга использовались 96% из 348 больничных коек в Осаке для серьезных случаев вируса.

Ясунори Комацу, возглавляя профсоюз региональных правительственных служащих, отметил, что условия для медсестер общественного здоровья в местных центрах здравоохранения, которые поддерживают связь между пациентами и медицинскими учреждениями, также тяжелые.

Цитата

“Некоторые из них насчитывают 100, 150, 200 часов сверхурочных, и это продолжается уже год ... когда дежурят, они иногда идут домой в одной-две ночи и ложатся только спать чтобы разбудить телефонный звонок в три или четыре”.

Медицинские работники, имеющие собственный опыт борьбы Осаки с пандемией, негативно относятся к проведению Игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

“Олимпийские игры следует остановить, поскольку мы уже не смогли остановить поток новых вариантов из Англии, и следующим может быть приток индийских вариантов. На Олимпийских играх 70 тыс. или 80 тыс. спортсменов и людей прибудут в эту страну со всего мира. Это может стать толчком к очередной катастрофы летом ”, - сказала Акира Такасу, руководитель отдела неотложной медицины в OMPUH.

Дополнение

Около 70% японских фирм хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были или отменены , или отложены, как показал опрос, которое подчеркивает опасения, что Игры увеличат количество случаев заражения коронавируса в то время, когда медицинская система Японии находится в тяжелом состоянии. Одна из ведущих медицинских организаций поддержала призывы отменить Олимпийские игры в Токио, заявив, что больницы уже перегружены.

Всего в стране зафиксировали 714,274 случая коронавируса, 12,236 человек умерли.

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