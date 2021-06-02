Тисячі волонтерів Олімпіади в Токіо звільнилися через загрозу скасування Ігор

Деталі

Японська телекомпанія NHK повідомила в середу, що приблизно 10 000 з 80 000 добровольців, які допомагатимуть на Олімпійських та Паралімпійських іграх, звільнилися.

Генеральний директор оргкомітету Токіо-2020 Тоширо Муто визнав, що побоювання з приводу коронавірусу могли зіграти певну роль у звільненні волонтерів.

У березні минулого року Міжнародний олімпійський комітет і організатори прийняли безпрецедентне рішення відкласти Ігри на 12 місяців через пандемію COVID-19.

В даний час, в Японії заплановано проведення церемонії відкриття на 23 липня, рівно через рік після початкової дати.

Проте, громадська думка в Японії в переважній більшості підтримує скасування Ігор.

Нещодавні опитування показали, що 83% японців виступають проти проведення Олімпійських ігор цього літа.

Багато хто вважає, що приїзд спортсменів, олімпійських делегацій і журналістів може пришвидшити поширення коронавірусу в країні.

Контекст

В багатьох районах Японії введено надзвичайний стан. Урядовий радник з медицини Сігеру Омі визнав, що, якщо Ігри розпочнуться цього літа, "відповідальність олімпійських організаторів полягає в тому, щоб зменшити масштаб заходу і якомога сильніше посилити заходи контролю над коронавірусом".

Його позиція різко контрастує з позицією віце-президента МОК Джона Коутса, який в травні під час віртуальної прес-конференції з організаторами з Токіо наполягав на тому, щоб Олімпійські ігри були проведені, "навіть якщо в Токіо все ще буде діяти надзвичайний стан".

"Асахі Сімбун" - газета і офіційний партнер Олімпіади - закликала прем'єр-міністра Есіхідзе Сугу "спокійно і об'єктивно оцінити ситуацію і прийняти рішення про скасування Олімпіади цього літа".

Додамо

За даними Університету Джона Хопкінса, станом на ранок середи в Японії було зареєстровано трохи менше 753 тисяч випадків коронавірусу і більше 13 тисяч смертей.

Однак повністю вакциновано приблизно 2,3% населення.