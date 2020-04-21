Тысячи потенциальных участников парада победы в Москве отправлены на карантин

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В России перенесли праздничный парад победы из-за пандемии, после чего тысячи военнослужащих отправили на двухнедельный карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Министерство обороны России сообщило, что тысячи военнослужащих были отправлены на двухнедельный карантин, после того, как масштабный военный парад на Красной площади, к которому они готовились, был перенесен из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в параде должны были принять участие около 15 000 военнослужащих.

"В телевизионных репортажах с репетиций было видно, как тысячи военнослужащих маршировали бок о бок на учебном полигоне под Москвой ранее в этом месяце. Никто из них не носил маски и принципы социального дистанцирования также не соблюдались", - говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил изменить график проведения парада победы и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса.

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