Тисячі потенційних учасників параду перемоги в Москві відправлені на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Росії перенесли святковий парад перемоги через пандемію, після чого тисячі військовослужбовців відправили на двотижневий карантин. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
“Міністерство оборони Росії повідомило, що тисячі військовослужбовців були відправлені на двотижневий карантин, після того, як масштабний військовий парад на Красній площі, до якого вони готувалися, було перенесено через пандемію коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у параді мали взяти участь близько 15 тисяч військовослужбовців.
“У телевізійних репортажах з репетицій було видно, як тисячі військовослужбовців марширували пліч-о-пліч на навчальному полігоні під Москвою раніше в цьому місяці. Ніхто з них не носив маски, і принципи соціального дистанціювання також не дотримувалися”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив змінити графік проведення параду перемоги і відкласти всі заходи через епідемію коронавірусу.