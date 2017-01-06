Тысячи поляков присоединились к праздничной процессиий Трех царей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня на Праздник Богоявления (Трех Царей) во всей Польше проходили торжественные богослужения и праздничные процессии в память о поклонении младенцу Христу тремя царями, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По улицам Варшавы, Кракова, Познани, Вроцлава, Гданьска и других польских городов под лозунгом "Мир и добро" прошли церковные костюмированные, оптимистичные процессии с участием десятков тысяч верующих.
Президент Анджей Дуда вместе с женой Агатой Корнгаузер-Дудой также принял участие в торжествах Праздники Богоявления в приграничном с Чехией, городке Цешин. Во время речи глава государства подчеркнул исключительный характер цешинского торжества, ведь в празднике принимают участие как католики так и евангелисты.
А о варшавской процессии праздника Трех Царей вспомнил даже Папа Римский Франциск, который встречался с верными на площади Св. Петра в Риме:
"Я поздравляю группы, прибывшие с Мальты, Калифорнии и Польши. Охватываю своим благословенством участников большой Процессии Трех Царей, которая проходит в Варшаве с участием многих семей и детей ".
На площади Св. Петра также состоялась процессия Трех Королей из региона Умбрия (Центральная Италия), которая - подчеркнул Папа, - распространяет ценности солидарности и братства.