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Тысячи поляков присоединились к праздничной процессиий Трех царей

Тысячи поляков присоединились к праздничной процессиий Трех царей

Киев • УНН

 • 8531 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня на Праздник Богоявления (Трех Царей) во всей Польше проходили торжественные богослужения и праздничные процессии в память о поклонении младенцу Христу тремя царями, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По улицам Варшавы, Кракова, Познани, Вроцлава, Гданьска и других польских городов под лозунгом "Мир и добро" прошли церковные костюмированные, оптимистичные процессии с участием десятков тысяч верующих.

Президент Анджей Дуда вместе с женой Агатой Корнгаузер-Дудой также принял участие в торжествах Праздники Богоявления в приграничном с Чехией, городке Цешин. Во время речи глава государства подчеркнул исключительный характер цешинского торжества, ведь в празднике принимают участие как католики так и евангелисты.

А о варшавской процессии праздника Трех Царей вспомнил даже Папа Римский Франциск, который встречался с верными на площади Св. Петра в Риме:

"Я поздравляю группы, прибывшие с Мальты, Калифорнии и Польши. Охватываю своим благословенством участников большой Процессии Трех Царей, которая проходит в Варшаве с участием многих семей и детей ".

На площади Св. Петра также состоялась процессия Трех Королей из региона Умбрия (Центральная Италия), которая - подчеркнул Папа, - распространяет ценности солидарности и братства.

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