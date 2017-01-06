Тисячі поляків долучились до святкових процесій Трьох царів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні на Свято Богоявлення (Трьох Царів) у всій Польщі проходили урочисті богослужіння та святкові процесії в пам’ять про поклоніння немовляті Христу трьома царями, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
Вулицями Варшави, Кракова, Познані, Вроцлава, Ґданська та інших польських міст під гаслом “Мир і добро” пройшли церковні костюмовані, оптимістичні процесії, за участю десятків тисяч вірних.
Президент Анджей Дуда разом з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою також взяв участь в урочистостях Свята Богоявлення у прикордонному з Чехією, містечку Цєшин. Під час промови глава держави підкреслив винятковий характер цєшинської урочистості, адже у святі беруть участь як католики так і євангелісти.
А про варшавську процесію свята Трьох Царів згадав навіть Папа Римський Франциск, який зустрічався з вірними на площі Св. Петра у Римі:
“Я вітаю групи, що прибули з Мальти, Каліфорнії і Польщі. Охоплюю своїм благословенством учасників великої Процесії Трьох Царів, яка відбувається у Варшаві за участю багатьох родин та дітей”.
На площі Св. Петра також відбулася процесія Трьох Королів з регіону Умбрія (Центральна Італія), яка — наголосив Папа, — поширює цінності солідарності і братерства.