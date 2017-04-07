Тысячи писанок украсили центральную площадь Ужгорода

Таким образом, центральную площадь города украсили тысячи писанок и пасхальных яиц, в частности на 54-х “писанкових деревьях”.



В третий раз в Ужгороде на площади Народной собираются мастера и коллективы из всех районов Закарпатья, чтобы продемонстрировать Пасхальные композиции и научить всех желающих традиционным техникам росписи писанок.

Сотни мастеров прикладного искусства показали, как можно самостоятельно изготовить и украсить писанку. Кроме взрослых, свое мастерство демонстрировали и юные авторы. Желающих же попробовать свои силы в изготовлении пасхальной атрибутики приглашали на мастер-классы, десятки которых проводились на разных локациях.

Пасхальные корзины и деревья с пасхальными яйцами в технике бисероплетения, ленточной отделки, вытравливания уксусом, оригами, художественной росписи, дряпанки, мотанки, крапанки, пасхальные яйца, кружевные писанки стали центром тематических инсталляций. Продлится же фестиваль-конкурс до праздника Пасхи — 16 апреля.

Кроме демонстрации композиций писанок на площади продолжалась концертная программа и награждение лучших коллективов, принявших участие в конкурсе “Воскресни, писанка!”. А в фойе здания облгосадминистрации впервые представили экспозицию пасхальных рушников, вышитых педагогами и их воспитанниками.

В день открытия фестиваля его посетили несколько тысяч ужгородцев и гостей областного центра.

Как ранее сообщал УНН, 6 апреля в Закарпатском областном музее архитектуры и быта открыли III выставку-конкурс “Мир писанки-2017”.