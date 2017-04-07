Тысячи писанок украсили центральную площадь Ужгорода

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76257 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110861 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169048 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124253 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121511 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115080 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106013 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159679 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тысячи писанок украсили центральную площадь Ужгорода

Тысячи писанок украсили центральную площадь Ужгорода

Киев  •  УНН

 • 21896 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня, 7 апреля, на площади перед зданием Закарпатской ОГА открыли областной фестиваль-конкурс “Воскресни, писанка!”, передает корреспондент УНН.

Таким образом, центральную площадь города украсили тысячи писанок и пасхальных яиц, в частности на 54-х “писанкових деревьях”.

В третий раз в Ужгороде на площади Народной собираются мастера и коллективы из всех районов Закарпатья, чтобы продемонстрировать Пасхальные композиции и научить всех желающих традиционным техникам росписи писанок.

Сотни мастеров прикладного искусства показали, как можно самостоятельно изготовить и украсить писанку. Кроме взрослых, свое мастерство демонстрировали и юные авторы. Желающих же попробовать свои силы в изготовлении пасхальной атрибутики приглашали на мастер-классы, десятки которых проводились на разных локациях.

Пасхальные корзины и деревья с пасхальными яйцами в технике бисероплетения, ленточной отделки, вытравливания уксусом, оригами, художественной росписи, дряпанки, мотанки, крапанки, пасхальные яйца, кружевные писанки стали центром тематических инсталляций. Продлится же фестиваль-конкурс до праздника Пасхи — 16 апреля.

Кроме демонстрации композиций писанок на площади продолжалась концертная программа и награждение лучших коллективов, принявших участие в конкурсе “Воскресни, писанка!”. А в фойе здания облгосадминистрации впервые представили экспозицию пасхальных рушников, вышитых педагогами и их воспитанниками.

В день открытия фестиваля его посетили несколько тысяч ужгородцев и гостей областного центра.

Как ранее сообщал УНН, 6 апреля в Закарпатском областном музее архитектуры и быта открыли III выставку-конкурс “Мир писанки-2017”.

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