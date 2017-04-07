Тисячі писанок прикрасили центральну площу Ужгорода
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні, 7 квітня, на площі перед будівлею Закарпатської ОДА відкрили обласний фестиваль-конкурс “Воскресни, писанко!”, передає кореспондент УНН.
Відтак, центральну площу міста прикрасили тисячі писанок і крашанок, зокрема на 54-х “писанкових деревах”.
Втретє в Ужгороді на площі Народній збираються майстри та колективи з усіх районів Закарпаття, аби продемонструвати Великодні композиції та навчити усіх охочих традиційним технікам писанкарства.
Сотні майстрів прикладного мистецтва показали, як можна власноруч виготовити та оздобити писанку. Окрім дорослих, свою майстерність демонстрували і юні автори. Охочих же спробувати власні сили у виготовленні великодньої атрибутики запрошували на майстер-класи, десятки яких проводилися на різних локаціях.
Великодні кошики та дерева із писанками у техніці бісероплетіння, стрічкового оздоблення, витравлювання оцтом, орігамі, художнього розпису, дряпанками, мотанками, крапанками, крашанками, мереживними писанками стали центром тематичних інсталяцій. Триватиме ж фестиваль-конкурс до свята Великодня — 16 квітня.
Окрім демонстрації писанкових композицій на площі тривала концертна програма та нагородження кращих колективів, що взяли участь у конкурсі “Воскресни, писанко!”. А у фойє будівлі облдержадміністрації вперше представили експозицію великодніх рушників, вишитих освітянами та їхніми вихованцями.
У день відкриття фестивалю його відвідали кілька тисяч ужгородців та гостей обласного центру.
Як раніше повідомляв УНН, 6 квітня у Закарпатському обласному музеї архітектури та побуту відкрили ІІІ виставку-конкурс “Світ писанки-2017”.