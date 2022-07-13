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Тысячи пассажиров Интерсити присоединились к инициативе WOG CAFE, чтобы спасти раненых детей

Тысячи пассажиров Интерсити присоединились к инициативе WOG CAFE, чтобы спасти раненых детей

Киев • УНН

 • 186069 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Каждые две гривны от стоимости горячих напитков в WOG CAFE в Интерсите и Интерсити+ компания WOG перечисляет на лечение пострадавших от войны детей. Совместными усилиями за короткий срок удалось собрать средства, направленные на закупку препаратов для Днепропетровской областной детской клинической больницы, где спасают раненых детей. До 31 августа сделать доброе дело смогут и другие пассажиры скоростных поездов, пишет УНН.

Социальная инициатива для клиентов WOG CAFE в Интерсити и Интерсити+ стартовала 13 мая 2022 года. Ее организаторами выступила сеть АЗК WOG совместно с Укрзализныцей и БФ "Твоя опора".

Собравшиеся за это время средства направили на закупку препарата "Альбувен" для Днепропетровской областной детской клинической больницы, которая с начала войны спасает раненых деток. Это лекарственное средство является заменителем крови и белковой фракцией плазмы крови. Его применяют после операции для восстановления и поддержания циркуляции крови при проявлениях недостаточности. Он поможет спасти деток, жизнь и здоровье которых война поставила под угрозу.

Несмотря на то, что количество потенциальных участников социальной инициативы ограничивается только пассажирами скоростных поездов, первые результаты показали, что маленькой помощи не бывает. Все великие дела состоят из маленьких шагов. Каждый может творить добро там, где это возможно именно в этот момент. А каждая гривна, переданная на доброе дело, сегодня как никогда чрезвычайно важна.

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