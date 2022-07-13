Тисячі пасажирів Інтерсіті долучилися до ініціативи WOG CAFE, щоб врятувати поранених дітей

Соціальна ініціатива для клієнтів WOG CAFE в Інтерсіті та Інтерсіті+ стартувала 13 травня 2022 року. Її організаторами виступила мережа АЗК WOG спільно з Укрзалізницею та БФ "Твоя опора".

Кошти, що зібрали за цей час, спрямували на закупівлю препарату "Альбувен" для Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні, яка від початку війни рятує поранених діток. Цей лікарський засіб є кровозамінником та білковою фракцією плазми крові. Його застосовують після операції для відновлення та підтримки циркуляції крові при проявах недостатності об’єму. Він допоможе врятувати діток, життя й здоров’я яких війна поставила під загрозу.

Попри те, що кількість потенційних учасників соціальної ініціативи обмежується лише пасажирами швидкісних поїздів, перші результати показали, що маленької допомоги не буває. Усі великі справи складаються з маленьких кроків. Кожен має змогу творити добро там, де це можливо саме в цей момент. А кожна гривня, передана на добру справу, сьогодні, як ніколи, надзвичайно важлива.