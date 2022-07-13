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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Тисячі пасажирів Інтерсіті долучилися до ініціативи WOG CAFE, щоб врятувати поранених дітей

Тисячі пасажирів Інтерсіті долучилися до ініціативи WOG CAFE, щоб врятувати поранених дітей

Київ • УНН

 • 186070 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Кожні дві гривні від вартості гарячих напоїв у WOG CAFE в Інтерсіті та Інтерсіті+ компанія WOG перераховує на лікування діток, що постраждали від війни. Спільними зусиллями за короткий строк вдалося зібрати кошти, які спрямували на закупівлю препаратів для Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні, де рятують поранених діток. До 31 серпня зробити добру справу зможуть й інші пасажири швидкісних поїздів, пише УНН.

Соціальна ініціатива для клієнтів WOG CAFE в Інтерсіті та Інтерсіті+ стартувала 13 травня 2022 року. Її організаторами виступила мережа АЗК WOG спільно з Укрзалізницею та БФ "Твоя опора".

Кошти, що зібрали за цей час, спрямували на закупівлю препарату "Альбувен" для Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні, яка від початку війни рятує поранених діток. Цей лікарський засіб є кровозамінником та білковою фракцією плазми крові. Його застосовують після операції для відновлення та підтримки циркуляції крові при проявах недостатності об’єму. Він допоможе врятувати діток, життя й здоров’я яких війна поставила під загрозу.

Попри те, що кількість потенційних учасників соціальної ініціативи обмежується лише пасажирами швидкісних поїздів, перші результати показали, що маленької допомоги не буває. Усі великі справи складаються з маленьких кроків. Кожен має змогу творити добро там, де це можливо саме в цей момент. А кожна гривня, передана на добру справу, сьогодні, як ніколи, надзвичайно важлива.

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