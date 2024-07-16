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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 16:12  •  7670 просмотра

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Десятки тысяч испанских болельщиков заполнили улицы Мадрида и других городов, чтобы отпраздновать исторический четвертый титул чемпиона Европы после победы национальной сборной по футболу над Англией в финале со счетом 2:1.

Испанскую футбольную команду встретили на родине: многие тысячи людей заполнили улицы Мадрида и других городов после финального триумфа над Англией со счетом 2:1. Пишет УНН со ссылкой на ВВС и ANSA.

Детали

Сборная Испании по футболу, которая накануне в четвертый раз завоевала титул чемпионов Европы, вернулась на родину.

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Первым их принял король Фелипе VI, которому вручили майку с автографами игроков и надписью "короли Европы". Монарх поблагодарил их за "радость", которую они принесли стране.

Затем их поздравил президент правительства Педро Санчес, поздравив их с тем, что на протяжении всего конкурса они показали "лучшую версию Испании" и продемонстрировали "командный дух и жертвенность".

Победители Евро-2024 проехали в открытом автобусе по улицам Мадрида, где собрались десятки тысяч людей. Затем они приняли участие в концерте, посвященном победе.

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Справка

Испания своим подвигом на берлинском стадионе "Олимпион", который принес ей исторический четвертый титул чемпиона Европы, фактически создает нить золотых лет, отмечают спортивные обозреватели.

Фактически, к триумфу "Рохи" следует добавить триумф Карлоса Алькараса, который выиграл свой четвертый турнир Большого шлема на Уимблдоне лишь в 21 год после победы на Ролан Гаррос того же сезона, следуя по стопам Рафаэля Надаля, с которым он составит парный разряд испанца на Парижских играх.

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От Андалусии до Матаро, Испания прославляет своих "суперкампеонов", молодых талантливых "мучачо", которые побеждают и убеждают, говорится в материале Ansa.

Испанский полузащитник Родри признан лучшим игроком Евро-202414 июля 2024, 22:57 • 18260 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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