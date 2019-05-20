Тысячи демонстрантов выступили в городах Германии против национализма

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45950 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69387 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85915 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98370 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123588 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Тысячи демонстрантов выступили в городах Германии против национализма

Тысячи демонстрантов выступили в городах Германии против национализма

Киев  •  УНН

 • 9681 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье, 19 мая, на улице немецких городов, чтобы поддержать европейское единство и выступить против национализма, сообщает агентство dpa, передает УНН со ссылкой на DW.

Участники акций, которые произошли за неделю до выборов в Европарламант, несли флаги Европейского Союза и плакаты, которые призывали к "Объединению Европы" и "Европы солидарности вместо Европы отечеств".

Ожидалось, что в Берлине на улицы выйдут 50 тысяч демонстрантов, чтобы принять участие в марше под лозунгом "Европа для всех - твой голос против национализма". Марши состоялись также во Франкфурте-на-Майне, Кельне, Мюнхене, Лейпциге, Штутгарте и Гамбурге. По данным организаторов, всего в акции приняли участие около 150 тысяч человек.

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Накануне аналогичная акция состоялась в Польше, где тысячи протестующих вышли на улицы Варшавы, чтобы поддержать идею единой Европы. В общем проведения таких акций заплоноване в около 50 европейских городах, отмечает агентство AFP.

Напомним, что выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая. Наблюдатели ожидают, что ультраправые кандидаты могут увеличить свое представительство в законодательном органе ЕС.

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