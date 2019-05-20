Тысячи демонстрантов выступили в городах Германии против национализма
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье, 19 мая, на улице немецких городов, чтобы поддержать европейское единство и выступить против национализма, сообщает агентство dpa, передает УНН со ссылкой на DW.
Участники акций, которые произошли за неделю до выборов в Европарламант, несли флаги Европейского Союза и плакаты, которые призывали к "Объединению Европы" и "Европы солидарности вместо Европы отечеств".
Ожидалось, что в Берлине на улицы выйдут 50 тысяч демонстрантов, чтобы принять участие в марше под лозунгом "Европа для всех - твой голос против национализма". Марши состоялись также во Франкфурте-на-Майне, Кельне, Мюнхене, Лейпциге, Штутгарте и Гамбурге. По данным организаторов, всего в акции приняли участие около 150 тысяч человек.
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Накануне аналогичная акция состоялась в Польше, где тысячи протестующих вышли на улицы Варшавы, чтобы поддержать идею единой Европы. В общем проведения таких акций заплоноване в около 50 европейских городах, отмечает агентство AFP.
Напомним, что выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая. Наблюдатели ожидают, что ультраправые кандидаты могут увеличить свое представительство в законодательном органе ЕС.