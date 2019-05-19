Ангела Меркель закликала до боротьби з правим популізмом в ЄС

"Ми повинні рішуче протистояти течіям, що зневажають цінності, на яких заснована Європа", - заявила бундесканцлер в суботу, 18 травня, в Загребі після зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

"Патріотизм і Європейський Союз - це не протилежності. Націоналізм - ворог європейського проекту", - додала глава уряду ФРН.

Коментуючи політичний скандал в Австрії, який призвів до відставки віце-канцлера країни Хайнца-Крістіана Штрахе, обвинуваченого в корупційній змові з багатою росіянкою, і розпуску правлячої коаліції, Меркель також наголосила на необхідності боротися тенденціями, властивими правому популізму.

"Йдеться про ситуації, в яких меншини не отримують захисту, елементарні права людини ставляться під сумнів, а продажність політики починає відігравати важливу роль", - вказала політик.

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Про своє бажання протистояти популістським рухам в ЄС заявив і кандидат на пост голови Єврокомісії Манфред Вебер.

"Я буду боротися проти всіх, хто буде руйнувати Європу, - націоналістів, популістів. Вони не зруйнують наш ЄС", - підкреслив політик, який супроводжував Ангелу Меркель в Загребі.

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Одночасно з візитом Ангели Меркель і Манфреда Вебера в Хорватію в Мілані пройшла передвиборна акція європейських правих популістів, які планують створити в Європарламенті нову велику фракцію.

Прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні з партії "Ліга", який організував цей захід, заявив, що його метою є створення нового порядку в Європі після виборів Європарламенту. При цьому політик відкинув звинувачення критиків в тому, що в Мілані зібралися "екстремісти, расисти або фашисти".

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Його підтримала лідер французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка підкреслила, що прихильники її партії "кажуть" ні "імміграції, яка захлеснула наші країни і шкодить людям". Німеччину на з'їзді правих популістів представляв співголова партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) Йорг Мойтен.

Вибори до Європарламенту пройдуть з 23 по 26 травня 2019 року.

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