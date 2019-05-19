Ангела Меркель закликала до боротьби з правим популізмом в ЄС

ukru
17:51 • 41948 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 89498 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 80551 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 83002 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 64508 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 95000 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149027 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166868 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154096 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 240289 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.7 м/с
69 %
756 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 43081 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 43453 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 53046 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 26465 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 21304 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 157421 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 240289 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204820 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189903 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156727 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 43453 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 43081 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 61462 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 38480 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74001 перегляди
Актуальне
Ангела Меркель закликала до боротьби з правим популізмом в ЄС

Ангела Меркель закликала до боротьби з правим популізмом в ЄС

Київ • УНН

 • 9024 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка відправилася за тиждень до виборів в Європарламент у Хорватію, щоб підтримати партію Хорватський демократичний союз, закликала до боротьби з правими популістами в європейській політиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"Ми повинні рішуче протистояти течіям, що зневажають цінності, на яких заснована Європа", - заявила бундесканцлер в суботу, 18 травня, в Загребі після зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

"Патріотизм і Європейський Союз - це не протилежності. Націоналізм - ворог європейського проекту", - додала глава уряду ФРН.

Коментуючи політичний скандал в Австрії, який призвів до відставки віце-канцлера країни Хайнца-Крістіана Штрахе, обвинуваченого в корупційній змові з багатою росіянкою, і розпуску правлячої коаліції, Меркель також наголосила на необхідності боротися тенденціями, властивими правому популізму.

"Йдеться про ситуації, в яких меншини не отримують захисту, елементарні права людини ставляться під сумнів, а продажність політики починає відігравати важливу роль", - вказала політик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канцлер Австрії оголосив дострокові парламентські вибори через скандальне відео з росіянкою

Про своє бажання протистояти популістським рухам в ЄС заявив і кандидат на пост голови Єврокомісії Манфред Вебер.

"Я буду боротися проти всіх, хто буде руйнувати Європу, - націоналістів, популістів. Вони не зруйнують наш ЄС", - підкреслив політик, який супроводжував Ангелу Меркель в Загребі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правопопулісти хочуть створити нову групу в Європарламенті

Одночасно з візитом Ангели Меркель і Манфреда Вебера в Хорватію в Мілані пройшла передвиборна акція європейських правих популістів, які планують створити в Європарламенті нову велику фракцію.

Прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні з партії "Ліга", який організував цей захід, заявив, що його метою є створення нового порядку в Європі після виборів Європарламенту. При цьому політик відкинув звинувачення критиків в тому, що в Мілані зібралися "екстремісти, расисти або фашисти".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сальвіні прагне разом з Польщею будувати новий європейський порядок

Його підтримала лідер французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка підкреслила, що прихильники її партії "кажуть" ні "імміграції, яка захлеснула наші країни і шкодить людям". Німеччину на з'їзді правих популістів представляв співголова партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) Йорг Мойтен.

Вибори до Європарламенту пройдуть з 23 по 26 травня 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бундестаг визнав бойкот ізраїльських товарів антисемітизмом

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,963.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38